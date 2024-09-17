شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال.. رجال الإطفاء يواصلون مكافحة الحرائق في منطقة أفيرو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يواصل رجال الإطفاء مكافحة الحرائق في منطقة أفيرو ومناطق أخرى بشمال البرتغال، بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للانباء، اليوم الثلاثاء.
وبحسب الموقع الالكتروني الخاص بهيئة الحماية المدنية البرتغالية، يواجه نحو 4000 من رجال الإطفاء، بالإضافة إلى 14 طائرة، حرائق غابات نشطة منذ الساعة التاسعة صباحا في لشبونة.
وقد تعذر وصول قوات الشرطة إلى بعض الطرق في شمال البلاد، والتي تشمل الطريقين السريعين "إيه 1" و"إيه 25".
وبحسب الموقع الالكتروني الخاص بهيئة الحماية المدنية البرتغالية، يواجه نحو 4000 من رجال الإطفاء، بالإضافة إلى 14 طائرة، حرائق غابات نشطة منذ الساعة التاسعة صباحا في لشبونة.
وقد تعذر وصول قوات الشرطة إلى بعض الطرق في شمال البلاد، والتي تشمل الطريقين السريعين "إيه 1" و"إيه 25".