شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من "ترامب" بعد محاولة الاغتيال في فلوريدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي، الشكر لمؤيديه على قلقهم جراء تعرضه لمحاولة اغتيال واضحة.

وقال فريق حملة ترامب الانتخابية إنه تم إطلاق أعيرة نارية "في المنطقة المحيطة" بترامب بينما كان يلعب الجولف في فلوريدا أمس الأحد.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يجري التحقيق في الحادث " فيما يبدو أنه محاولة اغتيال". ووجه ترامب، عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال"، الشكر لمؤيديه على قلقهم وتمنياتهم الطيبة. وقال ترامب، في وقت متأخر من أمس الأحد، "بالتأكيد، كان يوما مثيرا للاهتمام!".

كما وجه ترامب الشكر لجهاز الخدمة السرية الأمريكي وسلطات إنفاذ القانون على "العمل المذهل" في الحفاظ على سلامته.

وأضاف ترامب: "تم إنجاز المهمة بشكل رائع للغاية. أنا فخور جدا لكوني أمريكيا".



تفاصيل محاولة اغتيال ترامب



وأكد متحدث باسم جهاز الخدمة السرية أن ترامب آمن بعد إطلاق الرصاص في ملعب جولف ترامب الدولي.

وقال مأمور مقاطعة بالم بيتش، ريك برادشو، في مؤتمر صحفي إن جهاز الخدمة السرية رصد فوهة بندقية تظهر من بين سياج فاصل.

وكان المشتبه به يبعد حوالي 270 إلى 450 مترا من ترامب، الذي كان يلعب الجولف في ذلك الوقت، حسبما ذكر برادشو.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية، رافائيل باروس، إن أفراد الجهاز أطلقوا النار على المشتبه به.

وأضاف أنه لم يتضح ما إذا كان الرجل قد أطلق أيضا النار أم لا. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وفر المشتبه به من موقع الحادث، ولكن تم القبض عليه من قبل الشرطة المحلية، التي عثرت على بندقية هجومية طراز إيه كيه47- مزودة بمنظار تلسكوبي وكاميرا في الشجيرات بمكان الحادث، وفقا لما ذكره مأمور مقاطعة بالم بيتش ريك برادشو.

قال ترامب إنه تم سماع دوي لإطلاق النار في المنطقة المحيطة به. وكتب ترامب: "لكن قبل أن تبدأ الشائعات في الانتشار، أردت أن تسمعوا هذا أولا: أنا بأمان وبصحة جيدة!". وتابع "لا شيء سيوقفني. لن أستسلم أبدا! سأحبكم دائما لدعمكم لي".