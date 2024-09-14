شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تواصل مكافحة آلاف الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل البرازيل مكافحة عشرات آلاف الحرائق التي يغذيها أسوأ جفاف تشهده البلاد، حيث زادت الحرائق في الأيام الـ 12 الأولى من شهر سبتمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 مع 49266 حريقًا في مقابل 46486، وفق أرقام المعهد الوطني لدراسات الفضاء، بالاستناد إلى بيانات جمعت عبر الأقمار الاصطناعية.

وأعلن المعهد الوطني للأرصاد الجوية، حالة الخطر في بعض مناطق جنوب شرق البلاد، حيث ساو باولو، وريو دي جانيرو، فضلاً عن مناطق في وسط البلاد تعاني من مستويات رطوبة متدنية جدًا تراوح بين 12 و20%.

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا: "تعمل الحكومة الفدرالية بالتعاون مع حكومات الولايات والمجالس البلدية على مكافحة بؤر الحريق".