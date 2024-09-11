شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل طب العيون تتصدر الجهود الصحية للتحالف الوطنى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يضع التحالف الوطني للعمل الأهلي، أولوية لرعاية الفئات الأولى بالرعاية في مختلف فعالياته على مستوى الجمهورية، والعمل على تقديم الدعم والتمكين لهم ممن أجل تعزيز قدراتهم وإدماجهم بشكل أكبر في المجتمع.



وحرصا على التكامل مع المبادرات التنموية التي اطلقتها الدولة، فإنه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، قامت مؤسسة الجارحي بتسليم نظارات طبية مجانية لـعدد ٢٥٣ مستفيد من أهالينا الأولى بالرعاية بقرية الودي بالصف محافظة الجيزة.

وتأتي هذه الخدمة الطبية للمؤسسة استكمالًا لمبادرتها للكشف والعلاج المجاني لأمراض العيون ومسببات ضعف وفقدان الإبصار من خلال عدة قوافل طبية للعيون أطلقتها المؤسسة للكشف والعلاج على نحو أكثر من 1000 مستفيد بمحافظة الجيزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مرفت سلطان.

ويأتي محور الرعاية الصحية على رأس المحاور التنموية التي تعمل عليها خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل الارتقاء بالمنظومة الخدمية في المجال الطبي لتحسين الرعاية المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا والتقديم الصحي المباشر لهم من خلال قوافل متعددة ومتنوعة تتوجه للقرى والنجوع الأكثر فقرا، ومن بينها مبادرة "عنيك في عنينا" التي تهدف إلى تحسين صحة العيون وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للأكثر احتياجاً.

