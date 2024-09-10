السعودية وتركيا تبحثان التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها

ياسر رشاد - القاهرة -

بحثت السعودية وتركيا، اليوم الثلاثاء، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.

غزة

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بوزير خارجية تركيا هاكان فيدان، وذلك على هامش اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدورته الـ (162) المنعقد بمقر الجامعة في القاهرة، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح الحصيني، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

كما جرى - خلال اللقاء - استعراض سبل التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

وزير الخارجية السعودي يؤكد على محورية التعاون بين بلاده ومصر في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على محورية التعاون بين بلاده ومصر في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، وهو أمر له تاريخ وقناعة راسخة لدى البلدين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي اليوم /الثلاثاء/ مع نظيره السعودي الذي أعرب عن سعادته لزيارة مصر، ووجه الشكر للسيد وزير الخارجية على حسن الاستقبال.

وأضاف أن المباحثات التي أجراها اليوم مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي تعكس رغبة المملكة العربية السعودية في تعزيز العلاقات مع مصر في العديد من المجالات.

وأوضح أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين القاهرة والرياض وعلى رأسها الملفات الاقتصادية والتجارية والملفات التنموية وسبل تطويرها في كافة المجالات.. لافتا إلى الخطوات المقبلة المنتظرة في هذا الإطار ومن بينها انطلاق مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.

وأشاد الوزير فرحان بمستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية.. مضيفا أن الاستثمارات السعودية في مصر بلغت حوالي مليارين ونص المليار دولار، وهو ما يؤكد على استقرار الاقتصاد في مصر.

وقال إنه ناقش مع وزير الخارجية أيضا القضايا الحيوية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وجهود اللجنة العربية الإسلامية المشتركة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما قامت به اللجنة لدفع وتيرة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.. مشيداً بالجهود التي تقوم بها مصر من أجل استقبال وتنظيم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لأن ما نشهده من كارثة إنسانية والاستمرار في تعطيل وعرقلة الجانب الإسرائيلي إنفاذ المساعدات أمر بات في الحقيقة جريمة حرب بلا مهاودة.

وأشار إلى أن الدور المصري لإدخال المساعدات محوري، وكذلك الدور المصري مع الدور القطري والأمريكي في محادثات وقف إطلاق النار تعد أمراً محورياً.

وأعرب عن الشكر للجهود التي تقوم بها مصر لتخفيف المعاناة عن الأخوة الفلسطينيين.. مشيرا إلى أن المباحثات تناولت كذلك مواضيع عديدة من السودان إلى الصومال وهو ما عكس تطابق وجهات نظر مصر والسعودية تجاه تلك الملفات.

وأكد على استمرار التنسيق بين البلدين لتحقيق كل ما هو خير ليس فقط لمصر والسعودية بل للمنطقة بأسرها.