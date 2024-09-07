شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شرق تايوان والان نبدء بالتفاصيل

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زلزال تايوان

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان أن زلزالا بقوة 5.3 درجة ضرب ساحل مقاطعة هوالين، شرق تايوان، في الساعة الواحدة و16 دقيقة مساء اليوم السبت، بالتوقيت المحلي.وأظهرت بيانات الإدارة أن مركز الزلزال، كان في البحر، على بعد 16.4 كيلومترا إلى الشرق والجنوب الشرقي من مقر الحكومة المحلية لمقاطعة هوالين، على عمق 15.1 كيلومترا، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية سي.إن إيه اليوم السبت.ولم ترد أي تقارير فورية عن حدوث أضرار ولا إصابات في أعقاب الزلزال.كان زلزال قد ضرب تايوان وبلغت قوته 7.2 درجة في 3 أبريل الماضي وأسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 1155 آخرين.وتتعرض تايوان لزلازل نظرا لوقوعها في منطقة "حزام النار" التي تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ.