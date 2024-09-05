شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شمال إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، سواحل مقاطعة سولاويسي شمال إندونيسيا.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 124.61 كيلومترًا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

