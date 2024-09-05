الارشيف / اخبار العالم

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شمال إندونيسيا

0 نشر
واس - جاكرتا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شمال إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، سواحل مقاطعة سولاويسي شمال إندونيسيا.
وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 124.61 كيلومترًا، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا