شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الصحفيين تعلن عدم اكتمال النصاب القانونى للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، اليوم الجمعة عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثالثة.

وذلك لعدم حضور(25٪) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة «32» من القانون رقم 76 لسنة 1970بإنشاء نقابة الصحفيين.

وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، أن المجلس كان قد وجه الدعوة ثلاث مرات للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم 9864 صحفى لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في31/12/2022م، والسنة المنتهية في31/12/2023م، وتقرير مجلس النقابة عن عام 2023.