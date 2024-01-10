المقاومة تنشر مشاهد جديدة من استدراج قوة إسرائيلية إلى كمين وتفجيرها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من استدراج مجاهديها قوة من جيش الاحتلال إلى كمين محكم وتفجير عين نفق بها، في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة نهاية الشهر الماضي.

, وفي وقت سابق، قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع الليلة لبحث ملف الأسرى واستئناف المفاوضات.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن قطر تقدمت بمقترح جديد، موضحة أن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع سيطلع مجلس الوزراء الإسرائيلي على المستجدات في ملف الأسرى، مؤكدة أنه من المتوقع اتخاذ قرار بالاستمرار في المشاورات الجارية.

فيما تقول هيئة البث الإسرائيلية، إن المقترح القطري الجديد يشمل خروج قادة حماس من غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع.

وأوضحت هيئة البث العبرية، أن المقترح القطري الجديد يشمل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة على دفعات.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أبلغت الوسطاء المصريين والقطريين بوقف المفاوضات عقب اغتيال القيادي البارز في صفوفها صالح العاروري في لبنان.