شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج العقرب.. حظك اليوم الإثنين 7 أبريل: اقترب أكثر ممن تحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج العقرب يتميز بذكائه وعمقه وغموضه الجذاب، مولوده لا يمنح ثقته بسهولة لكنه وفى ومخلص حين يحب. طاقته كبيرة وقدرته على التركيز تجعله من أنجح الأبراج فى تحقيق أهدافه.

برج العقرب فى حظك اليوم 7 أبريل

مشاعرك العميقة قد تدفعك للانعزال أحيانًا، لكن اليوم ستشعر بحاجة حقيقية للتواصل، لا ترفض هذا الشعور، فالقرب من من تحب يعيد لك توازنك.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب النجم أحمد حلمى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد تكتشف شيئًا جديدًا فى بيئة عملك، سواء كان فرصة أو تحديًا، فكن مستعدًا بالتفاصيل، ولا تترك شيئًا للصدفة. ذكاؤك التحليلى سيكون سلاحك الأقوى اليوم.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

ربما ينتظر منك الشريك خطوة تقربك منه أكثر، فكن حاضرًا، واظهر له اهتمامك. أما إذا كنت أعزب، فهناك شخص قريب ينتظر إشارة منك، ربما حان الوقت للبوح.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

حاول أن تقلل من التوتر العصبى، مارس تمارين بسيطة تساعدك على التفريغ. يوم مناسب لجلسة علاج طبيعى أو تدليك.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

قد تتلقى دعمًا غير متوقع من شخص لم تكن تعيره اهتمامًا. لا تستخف بالإشارات الصغيرة، فالفترة المقبلة تحمل لك مفاجآت على مستوى العلاقات والتمويل.