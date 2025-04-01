شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: حسب برج طفلك.. اعرفى هيصرف العيدية إزاى وفين فى ثانى أيام العيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

العيدية واحدة من أجمل العادات التى تميز الأعياد عند المصريين، ومن أكثر اللحظات التى ينتظرها الأطفال بفارغ الصبر، لأنها بالنسبة لهم كنز صغير يستطيعون أن يشتروا به ما يشتهون من حلوى، لكن المدهش أن كل طفل له طريقة مختلفة فى إنفاق العيدية، وذلك يعود لطبيعته الشخصية واهتماماته، والأغرب أن الأبراج الفلكية من الممكن أن يكون لها دور كبير في تحديد الطريقة التي ينفق بها الطفل عيديته، وبعض الأطفال ينفقونها في لحظة، والبعض الآخر يوفرون العيدية أو جزءا منها، وهناك من يحب مشاركتها مع غيره، لذا نستعرض كيف يتعامل كل طفل مع عديته حسب برجه الفلكى.

الأطفال والعيدية

طفل برج الحمل

طفل برج الحمل مليء بالطاقة ومحب للمغامرة، وينفق العيدية على الألعاب مثل السيارات السريعة أو الألعاب التي بها حركة ومنافسة مع أصحابه، ولا يفكر في ادخار أمواله، وذلك لأنه مقتنع إن النقود جاءت لتنفق.

طفل برج الثور

طفل برج الثور يحب أن يشعر بالأمان، ولكنه حريص فى إنفاق أمواله، لكنه يستغرق بعض الوقت فى التفكير ليختار شيئا قيما ليشتريه سواء حلوى أو لعبة، ويمكن أن يوفر العيدية ولا ينفقها.

طفل برج الجوزاء

طفل برج الجوزاء ذكي ومحب للتجارب الجديدة، ولا ينفق نقوده على شىء واحد فقط، لكنه يجرب أكثر من شىء، ويمكن أن يشترى أكثر من لعبة صغيرة بدلاً من لعبة واحدة أو حتى ينفق جزءا من العيدية في التنزه مثل الملاهى.

طفل برج السرطان

طفل حساس ويحب عائلته، وغالبًا لا ينفق العيدية كلها على نفسه، ويمكن أن يشتري هدية لأحد من أفراد أسرته، أو يتركها لأمه وإذا قرر أن يشتري شىء، سوف يختار شىء يشعره بالراحة والسعادة مثل دبدوب ناعم.

طفل برج الأسد

يتميز بشخصيته الكاريزمية، كما يحب أن يطل بمظهر لائق لذلك ينفق عيديته على شىء يساعده على تحقيق ذلك ويجعله مميز بين أصدقائه، مثل لعبة باهظة الثمن أو ملابس أنيقة.



طفلة تحمل نقود

طفل برج العذراء

طفل برج العذراء منظم وعقلاني، لا ينفق العيدية بعشوائية، ويحسب كل جنيه قبل إنفاقه، ويستغرق بعض الوقت في التفكير ليختار ما يشتريه ويميل فى النهاية لشراء أشياء مفيدة مثل أدوات مدرسية أو كتب تنمي ذكاءه، وممكن جدًا يقرر يحوش جزء منها بدل ما يصرفها كلها.

طفل برج الميزان

يحب طفل برج الميزان الأشياء الجميلة، وتجده يبحث عن الأشياء الأنيقة أو ذات ألوان جذابة، ويمكن أن يشتري إكسسوارات أو لعبة بألوان ملفتة، لكنه يتردد قبل أن يقرر، وهذا لأنه دايمًا يحب الاختيارات المتنوعة.

طفل برج العقرب

يفضل طفل برج العقرب شراء أشياء مفيدة، سواء أدوات منزلية أو كتب ويرفض من أن ينفق أمواله على أشياء تافهة.



طفل صغير

طفل برج القوس

طفل برج القوس مغامر وملىء بالطاقة، وينفق العيدية فى وقت قصير على أماكن التنزه، ودائما يحاول أن يستغل أي فرصة ليشعر بالاستمتاع ويمكن أن يطلب عيدية إضافية من أفراد أسرته.

طفل برج الجدي

طفل مسئول ويفكر بطريقة عملية، لا ينفق أمواله بعشوائية، ولكن بحكمة، ويمكن أن يشتري شىء مفيد مثل لعبة تعليمية، أو حتى يقرر أن يدخر جزء منها.

طفل برج الدلو

مختلف وغير تقليدي، ودايمًا فكر في شراء أشياء غير متوقعة حيث يمكن يشتري شيء غريب لا أحد غيره يهتم به، أو حتى يتبرع بجزء منه.

طفل برج الحوت

حالم ويعيش في عالم الخيال، ينفق العيدية على أشياء مرتبطة بالخيال مثل الكتب أو ألعاب لشخصيات كرتونية، ولأنه محب للفنون، يمكن أن يشتري أدوات تلوين أو أشياء تساعده يعبر عن إبداعه.