شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 ديسمبر: مكاسب مادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج القوس يمكن الإعتماد عليه فى كل شىء، لا يهاب الطريق بما فيه من معوقات لأنه يؤمن بأن النجاح في النهاية، ويتسم بالعصبية.

برج القوس فى حظك اليوم 28 ديسمبر

أصحاب برج القوس طيبون القلب مشاعرهم رقيقة يعبرون عنها بمنتهى الدقة والصراحة، مستقلين في موافقهم مع الآخرين، يفضلون القيام بأشياء منفردة يبدعون في تنفيذها.

مشاهير برج القوس



من مشاهير برج القوس بوسي ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى



قد يكون تغيير وظيفتك برمتها أو قد تتحول من إدارة إلى أخرى مختلفة فى نفس مكان العمل، وفى هذا الوضع الجديد ستحظى بفرصة سعيت طويلاً للحصول عليها ولذلك حاول أن تقتنصها وتستفيد منها بشكل كامل.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حياتك العاطفية تسيطر عليها طاقة سلبية ومشكلات دون سبب، لكن توقعات برجك اليوم تبشرك بأن الغمة ستمر وأن السحابة السوداء التى طالما غيمت على حياتك العاطفية ستزول.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى



تتجنب الإجهاد والإرهاق، الأيام توعدك بحياة صحية جيدة، حاول أن تحافظ أنت على نفسك خلال الفترة المقبلة.

لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة



تقلب حالتك المزاجية يفسد يومك ولكن الحظ سيبتسم لك فى نهاية اليوم فحاول أن تصمد حتى آخره وتتماسك بقدر الإمكان، كما أن هناك مكاسب مادية محتملة .