شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم السبت 28 ديسمبر: حاول مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات، والتى منها القدرة على تحمل المسئولية وحبه الشديد لأسرته كما يميل أحياناً للجلوس فى الأماكن الهادئة.

برج السرطان فى حظك اليوم

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها ميله للعيش في الخيال لبعض الوقت، والرومانسية والمزاجية والحساسية الشديدة التي تجعله يتأثر بأى كلمة تردد على مسامعه.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نيرمين الفقى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول أن تقوم مرة أخرى ولا تستسلم لهزيمتك ويأسك، حتى لا تظل عالقاً في متاهتك حتى تعود مرة أخرى وتحقق المزيد من الإنجازات في عملك.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

اترك الحبيب يبعد كما يشاء ولا تطالبه بالعودة مرة أخرى وانسى أمره وأبحث عن سعادتك وحاول أن تحققها بيدك.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

احصل على قسط كافٍ من النوم ومارس التمارين الرياضية المناسبة لك حتى تشعر بالحيوية والنشاط طوال الوقت.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يحاول ويقاوم يأسه حتى يصل لما يحلم به ولا يتردد مرة أخرى.