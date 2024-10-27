شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الأحد 27 أكتوبر: استجمع شجاعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج الثور شجاع يحاول دائمًا أن يكون في المقدمة، إنسان واثق من نفسه، بسيط في التعامل مع الآخرين، علاقاته بالأشخاص المحيطين به تكاد أن تكون ممتازة، بارع في الحديث، يعرف معنى التفكير السليم ومنطقي.

برج الثور فى حظك اليوم 27 أكتوبر

صفات مواليد الثور عنيد جدًا، غيور جدًا ومحب بدرجة عالية مخلص في حبه يكره الخيانة والكذب، محب للرحلات وللطبيعة الخلابة ويستمتع بالهواء الطلق

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور منة عرفه، وفى إطار هذا السياق يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

استجمع شجاعتك من أجل تحقيق المشروعات المُعد لها منذ مدة ودافع عن أفكارك حتى يؤمن الآخرون بأفكارك ويساعدونك، فسوف يتجاوب من حولك بإيجابية مع حماسك وسوف يحاولون تشجيعك أكثر.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

لا تخجل من إظهار مشاعرك نحو الشريك للتقرب منه أكثر وكن شجاعًا أكثر من ذلك لتصارحه بمشاعرك وما تحسه تجاهه.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

لاستعادة اللياقة البدنية وتحسين مزاجك؛ احرص على ممارستك للتمرينات الرياضية والتى بالتأكيد ستفيدك أيضًا لخسارة الوزن الزائد.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

لا تفقد السيطرة على أعصابك أثناء تعاملك مع العيون المترصدة لك فى مجال العمل، بل كلما كنت باردًا كلما زادت غيرتهم أكثر، فالإصرار والمثابرة سيزيدان من ثقتك ويدعمانك حتى النهاية، فلا تقلق.