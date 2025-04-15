الامارات | «دبي الصحية» تُجري 11 عملية قلب معقدة ضمن مبادرة «نبضات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «دبي الصحية» إجراء 11 عملية قلب معقدة لمرضى في فئات عمرية مختلفة، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، في إطار الشراكة بين الطرفين ضمن مبادرة «نبضات»، التي تُعنى بتقديم الرعاية الطبية الشاملة لمن يعانون تشوهات القلب وأمراضه المزمنة، وتنفذها «مؤسسة الجليلة» ذراع العطاء لـ«دبي الصحية». ويأتي ذلك من خلال دعم المرضى غير القادرين على تحمل كُلفة العلاج، حيث تقدم لهم خدمات طبية، تشمل إجراء عمليات جراحية حرجة للقلب، وعمليات قسطرة في مستشفيات دبي الصحية.

وعبّر المدير التنفيذي لـ«مؤسسة الجليلة»، الدكتور عامر الزرعوني، عن اعتزازه بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، منوهاً بدعمها المتواصل لإجراء حملات عمليات القلب التي يتم تنظيمها لعلاج المرضى، وتستهدف دعم غير القادرين.

من جانبه، ذكر استشاري جراحة القلب والأوعية الدموية قائد الفريق الطبي لحملة «نبضات»، البروفيسور زهير الهليس، أن الفريق أجرى 11 عملية جراحية للقلب المفتوح لمرضى من مختلف الجنسيات، تنوعت بين عيوب في شرايين القلب الرئيسة والصمامات وضعف عضلة القلب، وبذل فريق «نبضات» الطبي أقصى الجهود في عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية وغيرهما، وعلى الرغم من تعقيد بعض العمليات التي استغرقت ساعات طويلة فإنها تكللت جميعها بالنجاح والشفاء من دون أي مضاعفات، ليتمكن المرضى من استئناف حياتهم بشكل طبيعي.