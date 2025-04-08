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الامارات | محمد بن زايد: الإمارات تواصل بناء جسور التعاون الاقتصادي من أجل التنمية لشعبها وشعوب العالم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | محمد بن زايد: الإمارات تواصل بناء جسور التعاون الاقتصادي من أجل التنمية لشعبها وشعوب العالم 1/2
  • الامارات | محمد بن زايد: الإمارات تواصل بناء جسور التعاون الاقتصادي من أجل التنمية لشعبها وشعوب العالم 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ، ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، اليوم  في أبوظبي مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو، في خطوة نوعية تدعم التنمية المشتركة وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين .

وقال سموه في تغريدة عبر منصة "إكس": " شهدت وفخامة الرئيس دينيس ساسو نغيسو، اليوم في أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو، في خطوة نوعية تدعم التنمية المشتركة وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين على المستويين الحكومي والخاص، وتجسد النهج الإماراتي في تعزيز العلاقات التنموية مع أفريقيا."

وتابع سموه : " الإمارات تواصل بناء جسور التعاون الاقتصادي من أجل التنمية والازدهار لشعبها وشعوب العالم."

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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