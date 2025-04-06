الامارات | الإمارات تشارك في «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي» برواندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت الإمارات ممثلة بمجلس الأمن السيبراني في «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في إفريقيا» التي عقدت في جمهورية رواندا تحت شعار «الذكاء الاصطناعي والعائد الديموغرافي لإفريقيا: إعادة تصور الفرص الاقتصادية للقوى العاملة في إفريقيا».

وأكد مجلس الأمن السيبراني خلال مشاركته في القمة، التزام الإمارات بدعم الابتكار والتطور التقني لصناعة مستقبل رقمي مزدهر ومستدام للجميع.

وشهدت مشاركة الإمارات التباحث حول أحدث التطورات والابتكارات والتقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبادل المعرفة والخبرات مع مختلف الدول، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، حيث تمت مناقشة فرص إشراك شركات إماراتية رائدة مثل «G42» و«CPX» في دعم هذه الجهود.

ترأس وفد الدولة في القمة رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، وجمعت أكثر من 1000 مشارك من صانعي السياسات ورواد الأعمال والباحثين والمستثمرين من أكثر من 95 دولة، إلى جانب أكثر من 100 شركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وشهدت القمة إطلاق مجلس إفريقيا للذكاء الاصطناعي، وعرضاً لأكثر من 100 شركة واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي في إفريقيا.

وعلى هامش فعاليات القمة، التقى محمد الكويتي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأمن السيبراني الوطنية في جمهورية رواندا، ديفيد كاناموجير، وبحث التعاون في الأمن السيبراني والتحول الرقمي، إلى جانب عدد من المجالات الحيوية شملت حماية البنية التحتية الرقمية، وتبادل المعلومات حول التهديدات السيبرانية، وتطوير آليات الاستجابة للحوادث، إلى جانب بناء الكفاءات والقدرات الوطنية. وأكد الجانبان أهمية حماية البيانات ورفع مستويات الأمان السيبراني، خصوصاً مع التوجه المتسارع في رواندا نحو الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ما يتطلب بنية تحتية رقمية موثوقة وآمنة. وبحث الطرفان تنفيذ الشركات الإماراتية مشاريع مشتركة في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي الآمن، وتحليل البيانات، بما يعزز جاهزية رواندا الرقمية، ويدعم بناء بيئة تكنولوجية آمنة ومستدامة تخدم الأهداف التنموية لكلا البلدين. وأكد الكويتي أن مشاركة الإمارات في القمة تأتي إدراكاً منها لضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية، وتعزيز تبادل الخبرات لضمان استجابة أكثر كفاءة للتحديات الحالية والمستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وقال إن مشاركة الدولة في هذه الفعاليات تأتي في إطار توجيهات قيادة الدولة الرشيدة ودعمها المستمر للتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية الرقمية، وضمن التعاون المستمر بين الجهات كافة، خصوصاً في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، واستمراراً لريادة الدولة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور التكنولوجيا المتقدمة في التنبؤ بالمخاطر، خصوصاً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وأهمية تعميق التعاون الدولي لضمان استجابة منسقة لمواجهة التهديدات والأزمات على مختلف المستويات.

كما التقى الكويتي وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، في رواندا، باولا إنجابير، وبحثا سبل تعزيز التعاون في عملية تطوير البنية التحتية الرقمية برواندا.

وبحث مع الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، دورين بوغدان مارتن، سبل تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التحضيرات للفعالية المقبلة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير»، المزمع عقدها في يوليو المقبل بجنيف.