الامارات | سؤال وجواب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تساءل ذوو طلبة في مدارس خاصة بأبوظبي عن مدى أحقية المدارس بإلزامهم بسداد مبلغ مالي مقابل حجز مقاعد لأبنائهم للعام الدراسي المقبل قبل بداية أبريل، وإلا فلن تتم إعادة تسجيلهم، وسيتم تسكين طلبة بدلاً منهم.?

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنه يحق للمدرسة تحصيل رسوم إعادة تسجيل من الطلبة المسجلين في المدرسة، بنسبة تصل إلى 5% من الرسوم الدراسية المعتمدة، كما يحق تحصيل هذه الرسوم قبل أربعة أشهر من بدء العام الدراسي الجديد، على أن تقوم المدارس بخصم أي رسوم تسجيل تتقاضاها من الرسوم الدراسية النهائية للطالب.