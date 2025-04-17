الامارات | الشارقة يطالب بتغيير ملعب نهائي دوري أبطال آسيا في سنغافورة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسل نادي الشارقة لكرة القدم خطابا رسميا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر اتحاد الإمارات لكرة القدم، يطالب فيه بتخصيص ملعب مناسب يليق بالمباراة النهائية لبطولة «دوري أبطال آسيا للأندية 2» التي ستجمع فريق الشارقة مع نظيره ليون سيتي السنغافوري يوم 18 مايو المقبل على ملعب «جالان بيسار» في سنغافورة.



وقال نادي الشارقة في بيان صحافي: «في خطوة تؤكد حرصه على توفير أفضل الظروف التنظيمية والفنية للحدث القاري، وجهت إدارة نادي الشارقة لكرة القدم خطابا رسميا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر اتحاد الإمارات لكرة القدم طالب فيه بتخصيس ملعب مناسب يليق بنهائي البطولة».

وأضاف النادي: «جاء هذا التحرك الإداري من جانب نادي الشارقة مباشرة بعد تأهل الفريق السنغافوري إلى المباراة النهائية، حيث باشر مجلس الإدارة اتصالاته التنسيقية فورا حرصا على ضمان إقامة اللقاء في بيئة مثالية تواكب قيمة الحدث وأهمية النهائي القاري».

وأكمل: «يأتي هذا الطلب في ظل المخاوف من المتعلقة بملعب «جالان بيسار» الذي يستضيف مباريات ليون سيتي، كونه ملعبا صغيرا نسبيا من حيث السعة الجماهيرية، ويعتمد على أرضية النجيل الصناعي، وهو ما قد لا يتناسب مع متطلبات نهائي آسيوي بهذا الحجم».

وأوضح النادي: «ينتظر نادي الشارقة ردا الاتحاد الآسيوي في هذا الخصوص خلال الأيام القليلة المقبلة، على أمل أن يتم الاخذ بعين الاعتبار أهمية إقامة النهائي في ملعب تتوفير فيه المواصفات الفنية والجماهيرية والتنظيمية التي تليق بالمسابقة وأنديتها، وتعزز من فرص نجاح الحدث إعلاميا وجماهيريا».