الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى سوريا غداً الجمعة في أول زيارة رسمية بظل الحكومة الجديدة

أفادت وكالة "أ ف ب"، بأن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلتقي غداً الجمعة نظيره السوري أحمد الشرع في زيارة هي الأولى من نوعها عقب سقوط نظام بشار الأسد".

وبحسب الوكالة، يرافق الرئيس الفلسطيني في زيارته الرسمية الأولى إلى سوريا، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ وعضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني.

وقال مجدلاني لوكالة "فرانس برس" "إن لقاء عباس مع الشرع سيبحث العلاقة الثنائية المشتركة بين البلدين وكذلك التهديدات المشتركة".

وكان عباس التقى الشرع الشهر المنصرم على هامش أعمال القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة.

حينها، أعرب عباس عن "اعتزازه الكبير بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين، مؤكدا حرصه على تطويرها والارتقاء بها"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).