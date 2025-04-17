انت الان تتابع خبر العراق يتسلّم رسالة شكر من لبنان.. لهذا السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل اليوم، النائب اللبناني قبلان قبلان الذي سلم رسالة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تضمنت التعبير عن شكره العراقَ لمواقفه ودوره في دعم الشعب اللبناني".واكد السوداني "أهمية تعزيز أواصر العلاقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مشدداً على الالتزام بدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه، والعمل على توحيد الجهود والتنسيق بشأن إطلاق عملية إعادة إعمار مناطقه وتعزيز أمنه واستقراره".

من جانبه، أكد قبلان "اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية مع العراق، مثمناً دوره في تقديم الدعم والمساعدة للبنان، فضلاً عن دور العراق الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بالمنطقة".

