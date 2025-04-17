انت الان تتابع خبر رئيس البرلمان يستقبل وفد تركي.. تأكيد على وقف حرب غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ الخليج 365، ان "المشهداني استقبل في مكتبه اليوم، وكيل وزير الخارجية التركي نوح يلماز، يرافقه السفير التركي في بغداد أنيل بورا أنان، وعدد من أعضاء الوفد الدبلوماسي التركي، وجرى بحث عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين العراق وتركيا، وما يجمع البلدين من روابط متينة أساسها الجوار الجغرافي، والتقارب الثقافي، والوشائج التاريخية، فضلاً عن القيم الدينية والاجتماعية المشتركة".وأكد الجانبان، على "أهمية تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم مصلحة الشعبين ويحقق التنمية والاستقرار في المنطقة".وبحسب البيان، ناقش اللقاء "المستجدات على الساحة الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة".

ودعا المشهداني، إلى "الوقف الفوري للحرب الجائرة على المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ،" مؤكداً أن "العراق يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل نيل حقوقه".

وشدد الطرفان على "ضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي والإقليمي في مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، بما يسهم في حماية الأمن والسلم الأهلي في المنطقة، مشيرين إلى أن استقرار الشرق الأوسط يستلزم تنسيقاً دائماً وتفاهماً مشتركاً بين الدول المعنية".

وفي ختام اللقاء، جدد المشهداني دعوته إلى أهمية الحفاظ على السلم المجتمعي في المنطقة، وضرورة توحيد الجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول سلمية للنزاعات، معبّراً عن تقديره للجهود التركية في دعم الاستقرار الإقليمي.

