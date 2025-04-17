انت الان تتابع خبر بعد تفكيك الخلية المسلحة.. العراق "يرفض" زعزعة أمن الأردن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "حسين أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، يوم أمس، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية".

وأكد الجانبان، وفق البيان "خلال الاتصال عمق الروابط التاريخية التي تجمع العراق والأردن، والحرص المشترك على تطويرها من خلال توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين".

من جهته، جدد فؤاد حسين "موقف العراق الثابت الداعم لأمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها، ورفضه لأي محاولات تهدف إلى زعزعة أمنها أو التدخل في شؤونها الداخليية".

وشدد وزير الخارجية على "أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة".

بدوره، أشاد أيمن الصفدي بـ"الدور العراقي الإيجابي في تعزيز الاستقرار في المنطقة"، مثمناً "جهود البلدين في مجال مكافحة الإرهاب ودعم مسارات التنمية المستدامة".

يذكر أن السلطات الأردنية أعلنت تفكيك خلية كانت تخطط لهجمات في المملكة وضبط صواريخ وطائرات مسيرة بحوزتها.