المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: محادثاتنا مع واشنطن تتناول البرنامج النووي فقط وليس هناك أي ملف آخر

أكدت ​المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في حديث لقناة الجزيرة أن الحديث عن وقف برنامج إيران النووي قد يؤثر سلبًا على المسار الدبلوماسي، وربما يؤدي إلى توقفه. وأشارت إلى أن طرح واشنطن لهذا الموضوع يُظهر عدم جديتها في التوصل إلى اتفاق.

وأضافت مهاجراني أن جوهر المحادثات يتمثل في طمأنة الطرف الآخر بشأن البرنامج النووي مقابل رفع العقوبات، مؤكدة أن فرض المزيد من العقوبات يعزز انعدام الثقة بواشنطن ويُبرز غياب الجدية في التفاوض.​

كما أوضحت أن المحادثات مع واشنطن تقتصر على الملف النووي فقط، ولا تشمل أي قضايا أخرى.​