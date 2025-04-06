الامارات | شرطة دبي تقدم مساعدات للنزلاء بـ 7.6 ملايين درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي مساعدات إنسانية بقيمة سبعة ملايين و639 ألفاً و626 درهماً للنزلاء والنزيلات في المؤسسات الإصلاحية التابعة لها خلال عام 2024. وأكد مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، اللواء مروان عبدالكريم جلفار، أن المبادرة تأتي انطلاقاً من التزام شرطة دبي بتطبيق سياسة إصلاحية شاملة تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء وتهيئتهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة، مشيراً إلى أن الدعم المقدم يسهم في تخفيف الأعباء عنهم، ويعزز من فرص التغيير الإيجابي في سلوكهم.

وأشاد اللواء جلفار بتعاون مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وفاعلي الخير، مثمناً حرصهم على تقديم العون للنزلاء من خلال المساهمة في تسديد الالتزامات المالية، أو دعم أسرهم، مؤكداً أن هذا النوع من التكافل المجتمعي يعكس القيم الإنسانية الراسخة في مجتمع الإمارات.

وأفاد رئيس قسم الرعاية الإنسانية، النقيب حبيب حسين محمد الزرعوني، بأن المساعدات شملت سداد متأخرات إيجارية، ومبالغ مالية للإفراج عن النزلاء، وتذاكر سفر للمبعدين، ودعماً صحياً عبر توفير العلاج والأدوية، ورسوماً دراسية لأبناء النزلاء، إضافة إلى تقديم مساعدات مباشرة لأسرهم، ودفع كفالات لبعض النزلاء، وتنفيذ مبادرات نوعية خلال المناسبات الدينية والوطنية. وأشار الزرعوني إلى أن هذه المساعدات استفاد منها مئات من النزلاء والنزيلات من جنسيات مختلفة، ما يعكس تنوع احتياجاتهم وتقدير شرطة دبي للفروقات الثقافية والاجتماعية، مؤكداً أن هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في تحسين الحالة النفسية والمعيشية داخل المؤسسات الإصلاحية.

وتحرص شرطة دبي على إطلاق برامج متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء، تتضمن التعليم والتدريب المهني والورش المتخصصة، لتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وتمكينهم من بدء حياة جديدة بعد الإفراج عنهم، بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع آمن ومتلاحم.

• مساعدات شرطة دبي استهدفت مئات النزلاء والنزيلات من جنسيات مختلفة.