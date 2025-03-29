الامارات | درجات الحرارة المتوقعة خلال عيد الفطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، خلال الفترة من السبت 29 مارس حتى 02 أبريل المقبل، ليكون الطقس معتدل إلى مائل للحرارة نهاراً ولطيف ليلاً وفي الصباح الباكر، وصحو بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة بعد الظهر شرقاً قد تكون ركامية على الجبال يوم السبت، ورطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباح السبت والأحد والإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول أحياناً إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، والبحر خفيف الموج بوجه عام في الخليج العربي وفي بحر عمان.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 28 – 38

المناطق الداخلية 35 – 41

المناطق الجبلية 21 – 29

درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 19 – 25

المناطق الداخلية 17 – 23

المناطق الجبلية 15 – 21

وأكد المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاتكم بآخر المستجدات، مناشدا الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.