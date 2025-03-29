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الامارات | الإمارات تتضامن مع ميانمار وتايلند وتعزيهما في ضحايا الزلزال

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | الإمارات تتضامن مع ميانمار وتايلند وتعزيهما في ضحايا الزلزال 1/2
  • الامارات | الإمارات تتضامن مع ميانمار وتايلند وتعزيهما في ضحايا الزلزال 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية اتحاد ميانمار الصديقة ومملكة تايلند الصديقة في ضحايا الهزة الأرضية القوية اللتين تعرضتا لها اليوم وتسببت في مقتل وإصابة المئات من الأشخاص في البلدين.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة ميانمار وحكومة تايلند وشعبيهما الصديقين، وإلى أهالي وذوي ضحايا هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين في البلدين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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