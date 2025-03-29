الامارات | حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة العوير بدبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.