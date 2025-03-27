الامارات | رجل الأعمال الهندي سوني فاركي وعائلته يقدمون 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف الأب"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رجل الأعمال الهندي ورائد التعليم والعمل الخيري سوني فاركي وعائلته، والتي يمتد إرثها في تطوير ودعم التعليم عالميا على مدار 65 عاما، عن مساهمتهم بمبلغ 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتجسد حملة "وقف الأب"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للعمل الخيري والإنساني المستدام، الذي يستند إلى المشاركة المجتمعية الشاملة، والبرامج المبتكرة والفعالة، لحشد الجهود لمساعدة الأشخاص في المجتمعات الأقل حظاً لتمكينهم من العيش الكريم وتلبية احتياجاتهم الأساسية وفي مقدمتها الرعاية الصحية المستدامة.

وتندرج مساهمة رجل الأعمال الهندي سوني فاركي وعائلته، في إطار التجاوب المجتمعي الواسع الذي تشهده حملة "وقف الأب" من قبل المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والأفراد، في تفاعل استثنائي يرسخ مكانة الحملات الرمضانية كأكبر حراك وطني إنساني على مستوى العالم، وبما يعزز ريادة الإمارات في مجال العمل الإنساني والخيري.

وتسعى الحملة إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتطوير مفهوم الوقف الخيري من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.

- مسيرة خير متواصلة

وأكد سوني فاركي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم، أن حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تأتي استمراراَ لمسيرة الخير الإماراتية المتواصلة منذ تأسيس دولة الاتحاد، والتي امتدت آثارها الإيجابية إلى مختلف بقاع العالم، وكانت مصدر أمل لأبناء المجتمعات الأقل حظاً.

وقال سوني فاركي: "كان من حسن حظي أنني ولدت في عائلة غرست لدى أبنائها منذ صغرهم مفاهيم العمل الخيري، وقد حرص والدي منذ استقرارنا في دولة الإمارات على التفاعل مع المجتمع المحلي ودعم البرامج والمبادرات الإنسانية ومساعدة الآخرين، وحتى اليوم، لاتزال فلسفتنا التي توجه أعمالنا هي التركيز على أولوية العطاء".

وأضاف: "نفخر بالمشاركة في هذه الحملة النبيلة، ونفخر بانتمائنا إلى مجتمع دولة الإمارات الذي يقدم كل يوم قصصاً ملهمة في البذل والعطاء ومساندة الفقراء والمحتاجين، حيث يتسابق أفراده على فعل الخير ودعم المبادرات الإنسانية المبتكرة، خصوصاً خلال شهر رمضان الكريم، وخير مثال على ذلك ما نشهده من تفاعل كبير مع حملة (وقف الأب) للمساهمة في تحقيق مستهدفاتها بتوفير رعاية صحية مستدامة لغير القادرين".

يذكر أن سوني فاركي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم، يمتلك تاريخاً طويلاً من العطاء، ويعد أحد الداعمين المؤثرين للمبادرات الإنسانية والخيرية، والمشجعين على المساهمة السخية لتغيير حياة الأفراد الأقل حظاً حول العالم نحو الأفضل، وقد حصل، تقديراً لجهوده في قطاع التعليم ومجالات العمل الإنساني، على تكريم من الحكومة الهندية ومنظمات دولية وجامعات عالمية مرموقة.

