الامارات | «رنين المدفع» يروي تاريخ «شرطة دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يروي معرض «رنين المدفع»، الذي تستضيفه ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي، تحت إشراف استوديو الصنّاع، تاريخ شرطة دبي مع مدفع رمضان.

ويضم المعرض 10 طلقات قديمة لمدفع رمضان الذي تتملكه الشرطة، معروضة في صناديق شفافة محاطة بشخصية «العسس» التي تجسد رجل الأمن سابقاً.

وقالت مديرة استوديو الصنّاع في القيادة العامة لشرطة دبي، الفنانة التشكيلية المهندسة موزة السبوسي، لـ«الإمارات اليوم» إن معرض «رنين المدفع» يقدم للجمهور معلومات تفصيلية حول طلقات المدفع المعروضة، ومنها طلقتان أعيد تدويرهما في تصميم دروع تقدم هدية لضيوف الشرطة من كبار الشخصيات، وذلك من خلال لوحة جدارية تضم المعلومات المتعلقة بتاريخ المدفع، وأسماء الطلقات، ووزنها وعيارها، ومدى وقوة صوت المدفع، والمادة المستخدمة في صنعه، إلى جانب عرض مواقع الإطلاق في دبي، وتتوزع ما بين زعبيل وداماك هيلز ومدينة إكسبو والخوانيج وأتلانتس وأب تاون ولهباب وبرج خليفة وفستيفال سيتي.

أما عن شخصية «العسس»، التي كانت حاضرة، وطلقات المدفع في المعرض، فقد ذكرت السبوسي أنه لا يمكن التركيز على المدفع من دون أن يكون قائده حاضراً، وعليه كان لابد من عرض رجل الأمن الذي رافق المدفع وعرف بـ«العسس».

وشرحت أن مهنة «العسة» هي الحراسة «التي كانت تمثل نظام الأمن سابقاً»، مضيفة أن معرض «رنين المدفع»، يأتي ضمن جهود شرطة دبي المستمرة لتعزيز الهوية الأمنية بأسلوب إبداعي، إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأمن والفن، وتقديم تجارب مبتكرة توثق التراث الشرطي في الإمارات بأسلوب معاصر.

ويرافق معرض «رنين المدفع» عمل فني تفاعلي بعنوان «خيوط العزم»، يحمل صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عندما كان سموه وزيراً للدفاع، برفقة والده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء عبدالله علي الغيثي، لـ«الإمارات اليوم»، أن ما يميز لوحة «خيوط العزم» أنها تقدم دعوة مفتوحة لزوار ساحة الوصل في مدينة إكسبو دبي للمشاركة في نسج أجزاء من الخيوط المتداخلة في اللوحة، لتكتمل الصورة مع نهاية شهر رمضان الفضيل، لافتاً إلى أن اللوحة تترجم مفهوم الاستدامة وتلاحم أفراد المجتمع، ما يمثل شعار عام المجتمع.. «يداً بيد».

استوديو الصنّاع

يجمع مشروع «استوديو الصنّاع» بين الفن والتراث والابتكار، تحت مظلة القيادة العامة لشرطة دبي، ويلعب دوراً في إبراز المواهب الفنية، وتحويل الحياة الشرطية إلى أعمال إبداعية تعكس الهوية الإماراتية.

ويعد المشروع الأول من نوعه على مستوى المنطقة والشرق الأوسط، والرابع عالمياً.

«مدفع رمضان»

تتوزع مدافع القيادة العامة لشرطة دبي خلال شهر رمضان المبارك بين ثمانية مدافع ثابتة موزعة في مختلف أرجاء دبي، ومدفع «رحّال واحد» يتنقل طيلة الشهر الفضيل في 17 منطقة على مستوى الإمارة، بين مراكز التسوق في دبي، ليتيح للزوار فرصة التعرف إلى هذا الموروث التراثي عن قرب.