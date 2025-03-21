الامارات | حمدان بن محمد يعتمد صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي بقيمة 277 مليون درهم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمدنا صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي بـ 277 مليون درهم …"

وتابع سموه قائلا: " نقول لفريق حكومة دبي، لقد ساهم كل فرد منكم في مسيرة نجاحات دبي عبر مواصلة الارتقاء بمعايير العمل والخدمة الحكومية، ونحن نثق بكم وبقدرتكم على تعزيز ريادة دبي العالمية".