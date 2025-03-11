الامارات | 64.5 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية بدبي في 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بلدية دبي عن إجراء 64 ألفاً و592 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية، العام الماضي، بهدف ضمان تلبية الاشتراطات الصحية واللوائح المعمول بها في مجال سلامة الغذاء، انطلاقاً من حرص بلدية دبي على الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة في قطاع الأغذية.

وتعكس هذه الجهود المتواصلة التزام البلدية بحماية صحة وسلامة المستهلكين، وتأتي ضمن إطار الرقابة الصارمة والمستمرة التي تلتزم بها بلدية دبي للحفاظ على سمعة الإمارة كمركز عالمي للأغذية الآمنة وعالية الجودة، وبناء منظومة غذائية مستدامة تعزز مستويات جودة الحياة.

وأكدت البلدية لـ«الإمارات اليوم»، أن الضوابط الواجب على المنشآت الغذائية الالتزام بها تتطلب التقيد بالقوانين والتشريعات المتعلقة بسلامة الغذاء، التي تم تحديدها في الأمر المحلي رقم 11 لعام 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.

وأضافت: «يتوجب على المنشآت الالتزام بنظام سلامة الغذاء الذي وضعته بلدية دبي، والذي يهدف إلى ضمان سلامة الأغذية عبر جميع مراحل السلسلة الغذائية، بدءاً من لحظة استلام المواد الغذائية، مروراً بعمليات التخزين، والتحضير، والتصنيع، والتوزيع (النقل)، وصولاً إلى التداول والاستهلاك الآمن بين المستهلكين».

وتابعت بلدية دبي: «يُعد وجود مشرف صحي مؤهل في المنشآت الغذائية عنصراً ضرورياً لضمان الالتزام بالقوانين وأنظمة سلامة الغذاء».

وذكرت البلدية أنه في ما يتعلق بإدارة خدمات الصحة العامة، فقد نفّذت 6531 زيارة تفتيشية خلال 2024، انقسمت إلى 898 زيارة تفتيشية على شركات مكافحة الآفات، و5633 زيارة تفتيشية على المؤسسات البيطرية.

ولفتت إلى أن إدارة الصحة والسلامة نفّذت 45 ألفاً و601 زيارة تفتيشية على مختلف الجهات المنوطة بأقسام الإدارة، ونفّذ قسم السلامة زيارات تفتيشية على ثلاثة أنواع، هي السلامة العامة بواقع 4806 زيارات، والألعاب والفعاليات بواقع 2151 زيارة، والسلامة المهنية بواقع 14176 زيارة، فيما نفّذ قسم رقابة المدن العمالية 7385 زيارة على المساكن العمالية والأسواق المجتمعية.