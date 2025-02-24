الامارات | حمدان بن محمد يوجه بالتبرع بقيمة جوائز فريقي وزارة الدفاع في "ألعاب دبي 2025" للأعمال الخيرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالتبرع بقيمة الجوائز التي فاز بها فريقا وزارة الدفاع للنساء والرجال، خلال مشاركتهما في منافسات "ألعاب دبي 2025"، للأعمال الخيرية.