الامارات | مريم بن ثنيه تتسلم رئاسة منتدى البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلمت النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في برلمان البحر الأبيض المتوسط، مريم ماجد بن ثنية، رئاسة منتدى النساء البرلمانيات التابع لبرلمان البحر الأبيض، وذلك في ختام أعمال الجلسة العامة التاسعة عشرة للبرلمان التي عقدت في مدينة روما بجمهورية إيطاليا، وأعلنت عن استضافة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي في شهر يونيو القادم، أعمال الدورة الثانية لمنتدى النساء.

وقالت مريم بن ثنية في كلمة لها في الجلسة إنه هذا اللقاء يمثل بداية فصل جديد في مسيرتنا، لكنه أيضا استمرار لالتزامنا المشترك بتعزيز دور المرأة وتمكينها في مجتمعاتنا، انطلاقا من إيماننا الراسخ بأن المساواة بين الجنسين ليست مجرد هدف، بل ضرورة لتحقيق السلام والازدهار في منطقة البحر الأبيض المتوسط والخليج.

وتعهدت بمواصلة البناء على ما تحقق، والعمل على مواجهة التحديات الراهنة التي تعترض طريق المرأة.

حرص دولة الإمارات على دعم قضايا تمكين المرأة

وأعلنت عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بالمجلس الوطني الاتحادي، أعمال الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط في شهر يونيو القادم في العاصمة أبوظبي، في خطوة تعكس حرص دولة الإمارات على دعم قضايا تمكين المرأة، وتعزيز دورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وعرضت بن ثنية الخطة الأولية لمنتدى 2025-2026، والتي تركز على تعزيز دور المرأة في الأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال دمج البعد الجنساني في السياسات الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، إيمانا بأهمية مشاركة المرأة في الحلول المستدامة، خاصة خلال الأزمات الإنسانية والكوارث، وتعزيز التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وزيادة تمثيلها في مراكز القيادة، وسد الفجوة الاقتصادية، لا سيما في المناطق الريفية.

وقالت إننا نضع مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والانتهاكات التي تستهدف النساء والفتيات في صدارة الأولويات، مع تعزيز التشريعات لمواجهة العنف الإلكتروني، والتحيز في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان بيئة رقمية آمنة وداعمة للمرأة.

تعزيز الشمولية والمساواة

وأضافت أنه في إطار العمل في تعزيز الشمولية والمساواة في صنع القرار داخل برلمان البحر الأبيض المتوسط، وفي سعينا لترسيخ عمل منتدى النساء البرلمانيات، نقترح إدراج رئيسة منتدى النساء كعضو دائم في مكتب البرلمان، حيث يهدف هذا المقترح إلى ضمان تمثيل المرأة بشكل مؤسسي في المكتب، معربة ثقتها بأن هذا المقترح سيعزز فاعلية عمل المكتب عبر إدماج رؤية أكثر توازنا في صنع القرار البرلماني، وسيساهم في جعل البرلمان أكثر استجابة للقضايا التي تهم المجتمع ككل.

ودعت أعضاء المكتب إلى دعم هذا المقترح، تأكيدا على الالتزام بتطوير عمل البرلمان، وجعله نموذجا رائدا في التمثيل البرلماني العادل والشامل.

وأكدت أن هذه الخطة طموحة، وتعكس حجم المسؤولية التي نتحملها جميعا، فالمساواة بين الجنسين ليست شعارا، بل التزام علينا أن نعمل جاهدين لتحقيقه، وكل خطوة نحو تحقيق العدالة والمساواة، تضعنا على الطريق الصحيح نحو مستقبل أكثر شمولا وإنصافا، لذلك ندعوكم جميعا إلى العمل المشترك، ونقل هذه الرسالة إلى برلماناتنا، وتعزيزها في مجتمعاتنا، وتحويلها إلى سياسات وإجراءات ملموسة تحدث الأثر المنشود، وتساهم في بناء مستقبل يزدهر فيه الجميع على قدم المساواة.

شارك في الجلسة الختامية مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، كل من سعيد راشد العابدي نائب رئيس المجموعة، وآمنة علي العديدي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعبدالله علي السبوسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إيطاليا.