الامارات | محمد بن راشد في يوم البيئة الوطني: ندعو الجميع للحفاظ على مكتسباتنا في مجال الاستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن يوم البيئة الوطني مناسبة سنوية وطنية، هدفها ترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة ورفع وعي الأجيال الجديدة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "يوم البيئة الوطني مناسبة سنوية وطنية .. هدفها ترسيخ مبادىء الاستدامة والحفاظ على البيئة ورفع وعي الأجيال الجديدة .. وتعزيز السلوكيات العامة الصديقة للبيئة .. وابتكار ممارسات حكومية ومجتمعية تعزز إرثنا الوطني البيئي ..".

وتابع سموه قائلا:"وندعو الجميع للقيام بدوره في الحفاظ على نمط حياة صديق للطبيعة.. وندعو الجميع للحفاظ على مكتسباتنا الوطنية في مجال الاستدامة".