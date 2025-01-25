نهيان بن مبارك يحضر أفراح العتيبي في العين

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه ناصر مشبب فاضل العتيبي بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة صالح مشبب فاضل العتيبي.

أقيم حفل الاستقبال بمجلس الطوية في مدينة العين وحضره جمع غفير من الشيوخ والأهل والأصدقاء والمدعوين. وهنأ معاليه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

وأعرب ذوو العرسان عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم التي زادتها سعادة، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

تخلل حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.