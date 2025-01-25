الإمارات توزع «كسوة شتاء» على 5574 عائلة نازحة في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

ووزع متطوعو «الفارس الشهم 3» أغطية شتوية على 700 أسرة نازحة في مدرسة «ذكور النصيرات الابتدائية» بمنطقة النصيرات وسط القطاع، للتخفيف من معاناتهم وسط ظروف الشتاء القاسية.

كما تم توزيع أغطية شتوية على 153 عائلة نازحة في مخيم «القدس» بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما تم تقديم أغطية شتوية إلى 1244 عائلة نازحة في 4 مدارس تابعة لـ«الأونروا» في دير البلح وسط قطاع غزة.

وشملت عملية توزيع الكسوة الشتوية مخيمات دير البلح، حيث شمل التوزيع كافة العائلات النازحة في مخيم «كلية فلسطين التقنية» والبالغ عددها 1600 أسرة، بالإضافة إلى 900 أسرة نازحة في مخيم «الوعد»، و512 أسرة نازحة في مخيم «النادي الألماني».

كما تم توزيع أغطية شتوية على 310 عائلات نازحة في مخيم «العهد» بمدينة خان يونس.

ووزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» كسوة شتوية على كافة العائلات النازحة في مخيم «الأمل» في «مواصي خان يونس» البالغ عددها 155 أسرة.

وفي سياق متصل، تم تقديم طرود غذائية على 113 أسرة نازحة في مخيم «قطوف الخير»، بمنطقة «الزوايدة» لمساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة بقطاع غزة.

ولبى متطوعو «الفارس الشهم 3» مناشدة عائلة نازحة في غزة، حيث قُدم لهم مساعدات إغاثية لمساندتهم في برد الشتاء القارس.

كمات تم توزيع لوازم مدرسية وقرطاسية مكتبية على طلاب مدرسة «الزملاء التعليمية»، ضمن مبادرة تجسد المحبة والتضامن الإماراتي الفلسطيني وتهدف لمساندة الطلاب.

وتحتوي «كسوة الشتاء» على الملابس الشتوية الرجالية والنسائية وملابس الأطفال والخيم وأغطية مضادة للماء، ساهم في تأمينها كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» إلى تحسين الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة من خلال تلبية احتياجات النازحين الأساسية، بما في ذلك توفير الطعام والملابس ومستلزمات الإيواء، بهدف التخفيف من معاناتهم اليومية، كما تقدم العملية خدمات طبية متكاملة عبر المستشفى الميداني الإماراتي في رفح، إضافة إلى دعم المستشفيات بالمساعدات الطبية، مما يسهم في تعزيز قدراتها في ظل العجز الكبير الذي تعانيه المنظومة الصحية في القطاع.

وتأتي هذه المبادرات في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث سارعت الإمارات منذ اللحظة الأولى إلى توفير المساعدة لجميع الفئات المتضررة في القطاع.

جدير بالذكر، أن دولة الإمارات قد أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.