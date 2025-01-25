لطيفة بنت محمد ورئيسة وزراء تايلاند تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

ابوظبي - سيف اليزيد - دافوس (الاتحاد)

عقدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اجتماعاً رفيع المستوى مع معالي بيتونغتارن شيناواترا، رئيسة وزراء مملكة تايلاند، ضمن أعمال الدورة الخامسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في دافوس.

وأكدت سموها، خلال الاجتماع، التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الثنائية مع تايلاند، ودفع التعاون المشترك في القضايا العالمية ذات الأولوية. وركزت المناقشات على مجالات رئيسة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وأهمية العمل متعدد الأطراف للتصدي للتحديات العالمية مثل تغير المناخ، الأمن الغذائي، والابتكار التكنولوجي. وقالت سموها: «تتبنى دولة الإمارات نهجاً يقوم على تعزيز أواصر التعاون الدولي، وتسريع وتيرة العمل المشترك مع مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز عملية التنمية المستدامة، بما يخدم الشعوب، ويضمن لها مستقبل مشرق».

وشددت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على حرص دولة الإمارات على توطيد علاقاتها مع مختلف دول العالم، مشيرةً إلى النهج الاستباقي الذي تتبناه الدولة لتعزيز الحوار والشراكات في مختلف القطاعات، ويمثل هذا الاجتماع خطوة جديدة ضمن مسيرة العلاقات الراسخة بين الإمارات وتايلاند، ويجسد رؤيتهما المشتركة لتحقيق السلام، الازدهار، والتنمية المستدامة.