الامارات | «دبي الإنسانية» تنقل 68.4 طناً من المساعدات إلى غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نقلت «دبي الإنسانية» 68.4 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة، استجابةً للأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، وذلك عبر مطار العريش المصري.

وانطلقت، أمس، من دبي طائرة من طراز «بوينغ 747» محملة بمواد إغاثة أساسية من مخزون منظمة الصحة العالمية، حيث من المتوقع أن توفر هذه الإمدادات المساعدة لأكثر من 600 ألف شخص، ما يلبي الاحتياجات الطبية العاجلة، ويخفف من معاناة المتضررين في القطاع.

وقال رئيس مجلس إدارة «دبي الإنسانية»، محمد إبراهيم الشيباني: «نجدّد تأكيد التزامنا الراسخ بدعم المتضررين من الأزمة الإنسانية في غزة، إن استمرار هذا الجسر الجوي، الذي بدأ منذ اللحظات الأولى للأزمة، يجسّد أسمى معاني التعاطف والتضامن المستلهمة من توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتبقى أولويتنا القصوى ضمان وصول المساعدات العاجلة إلى الفئات المستهدفة على وجه السرعة، لنمنحها العون والأمل في مواجهة الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها».

من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الدكتور ريتشارد بيبركورن: «تُعرب منظمة الصحة العالمية عن شكرها للدعم السخي المُقدّم من دولة الإمارات، ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (BHA)، بما له من دور رئيس في تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في غزة، إن الرحلة الجوية التي تبرعت بها دولة الإمارات وتحمل إمدادات صحية بقيمة مليون دولار بدعم من وكالة (BHA)، تمثّل نموذجاً للتعاون في إيصال المساعدات في الأوقات الصعبة، حيث تشمل الشحنة إمدادات أساسية لعلاج سوء التغذية، ورعاية الإصابات، والجراحة، والرعاية الصحية الأولية، وهي جميعها ضرورية للحفاظ على الخدمات الصحية وسط النقص الحاد الذي يعانيه القطاع، كما تحتوي الشحنة على خيام للمساعدة في زيادة سعة المستشفيات وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية في غزة».