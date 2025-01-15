الامارات | 5 فرق نسائية تشارك في «تحدي الإمارات للفِرَق التكتيكية 2025»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك خمسة فرق نسائية، بينها فريقان محليان، في «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025»، الذي ينطلق في الأول من فبراير المقبل، بمدينة الروية التدريبية في دبي، ما يعكس حرص القيادات الشرطية من مختلف دول العالم على مشاركة عناصرها النسائية في هذا الحدث العالمي.

وأوضحت اللجنة المنظمة للتحدي أن الفرق التي سجلت للمشاركة في النسخة السادسة من التحدي، تتمثل في فريق شرطة دبي النسائي وفريق شرطة أبوظبي، ومن خارج الدولة: فريق من البرازيل، وفريق من كازاخستان، إلى جانب فريق من مملكة تايلاند.

وتُعدّ الفرق النسائية الخمسة المشاركة هذا العام مُساوية لعدد الفرق التي شاركت في النسخة الخامسة من التحدي العام الماضي.