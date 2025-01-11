الامارات | محمد بن راشد يحضر أفراح العامري وآل بومهير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه علي سعيد بالحب العامري، بمناسبة زفاف نجله محمد، إلى كريمة منصور محمد بن هندي المهيري.

كما حضر سموه حفل الزفاف الذي أقامته عائلة المرحوم سالم محمد بن هندي المهيري بمناسبة زفاف نجلهم عبد الله، إلى كريمة ظاعن خليفة بن ظاعن المهيري.

وهنأ سموه العريسين وذويهم، متمنياً لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.