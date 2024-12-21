الامارات | دليل وطني للكشف الصحي على طلبة المدارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، بالتعاون مع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية، بهدف الكشف المبكر عن الحالات الصحية أو النمائية لدى الطلاب، بدءاً من مرحلة الروضة حتى الصف الـ12، ما يتيح التدخل وتقديم الدعم اللازم في الوقت المناسب لتعزيز صحة الأجيال الحالية والقادمة، ضمن منظومة عمل متكاملة من خلال إجراء الفحوص الصحية المدرسية في الدولة، وتوحيد جهود الرعاية الصحية للطلاب، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية موثوق بها لنتائج الكشف الصحي المدرسي للطلاب، ما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، ومسؤولين من الإدارات والأقسام المعنية، وممثلي الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة.

ويشكّل الدليل إطاراً وطنياً شاملاً للكادر الصحي في الدولة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية وفق نهج ثابت وجدول زمني محدد. كما يتضمن الدليل سلسلة توعية مناسبة لاحتياجات الطلبة في المراحل العمرية المختلفة، لتعزيز الوعي الصحي لديهم.

ويشتمل الدليل على الخطوات التفصيلية النموذجية للكشف المبكر عن الحالات الصحية والنمائية لدى الطلبة، من خلال إجراء الفحوص الصحية المدرسية، وتحديث التاريخ الطبي لكل طالب سنوياً، وتقييم مؤشرات النمو كالطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم، إضافة إلى فحص البصر، ومتابعة حالة التطعيم للطلاب وتحديثها وفقاً للبرنامج الوطني للتحصين، إلى جانب إجراء فحوص متخصصة، أهمها الفحص البدني الشامل، والكشف عن حالات ميلان العمود الفقري (الجنف)، وفحص السمع، وصحة الأسنان، والصحة النفسية والسلوكية، والتقييم عن حالة التدخين لدى الطلبة فوق سن العاشرة لتقديم المشورة الطبية.

وأكد الرند أن الدليل يعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية المدرسية، من خلال توظيف كل الإمكانات المتطورة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية لنتائج الكشف الصحي لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويلبي طموحات مئوية الإمارات 2071، لإعداد أجيال تتمتع بأفضل مستويات الصحة والجاهزية للمشاركة في بناء مستقبل مستدام.

وأضاف أن الوزارة تقود الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة لطلبة المدارس، وضمان توفير رعاية صحية وقائية ومتكاملة لهم، من خلال تطوير وتحديث الأدلة العلمية للكشف الصحي المدرسي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة.

بدورها، أشارت رئيس قسم صحة الأسرة في الوزارة، الدكتورة سعاد العور، إلى تضافر جهود الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة لتعزيز صحة طلاب المدارس، وهي المرحلة التي تشكّل الجزء الأكبر من طفولتهم، مؤكدة الدور الحيوي للبرامج الوطنية في الدولة، ومنها البرنامج الوطني لمكافحة السمنة، والبرنامج الوطني للتطعيمات وغيرها.

. الدليل يستهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية موثوق بها لنتائج الكشف الصحي المدرسي للطلاب.

. نتائج الفحص تتيح الحصول على بيانات وطنية أساسية للتخطيط السليم للبرامج الصحية.