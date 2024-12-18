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حمدان بن محمد: دام عزك يا قطر

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ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، والحكومة القطرية والشعب القطري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

وقال سموه عبر منصة إكس:"بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى أخي وصديقي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللحكومة القطرية، ولأهلنا وأشقائنا في هذا البلد العزيز.. نسأل الله أن يديم عليهم نعمة الأمن والازدهار، وأن يرسخ أواصر الأخوة والمحبة بين بلدينا وشعبينا، ودام عزك يا قطر" .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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