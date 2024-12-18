شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة تطور المركبات الأمنية تجذب كل زوار معرض وزارة الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

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دورية النجدة

تطور المركبات الأمنية

الدمام - شريف احمد - برزت المركبات الأمنية في معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل كأحد عناصر جذب الزوار.ويقدم جناح الأمن العام للزوار رحلة تاريخية لتطورها، بدءًا من الوسائل التقليدية إلى الاستفادة من أحدث التقنيات لتعزيز الأمن الوطني، وتحقيق حفظ الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار.وتعد (دورية النجدة) من أوائل أسطول وزارة الداخلية من المركبات الأمنية، لتنقل زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الـ (9) عبر عقود ممتدة من الأمن في المملكة، بدأت بجهود بشرية وتقنيات بدائية، وأجهزة اتصال تقليدية، لاستتباب الأمن في الهجر والمحافظات والمدن.وشهدت المركبات الأمنية تطورًا كبيرًا ونقلات تاريخية في منظومة الأمن الوطني مع إدخال وزارة الداخلية أساطيل من المركبات الحديثة المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.مما يجعلها قادرة على التعامل مع الأحداث بدقة وسرعة وجودة عالية، مستندةً إلى أنظمة مراقبة ذكية، وكاميرات متطورة، وطائرات درون، وتحليلات فورية للبيانات، لرفع كفاءة الخدمات الإنسانية والعمليات الأمنية، وترسيخ السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة.