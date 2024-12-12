«الفارس الشهم 3» توزع وجبات غذائية على النازحين في خان يونس

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

ووزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» الخبز والوجبات الغذائية على العائلات النازحة في مدينة خان يونس، ضمن سلسلة مبادراتها الإنسانية في القطاع. كما قدم متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» أدوية وأغطية شتوية لنقطة طبية في «مواصي خان يونس»، استجابة للنقص الحاد في المخزون الطبي بالقطاع.

وتسعى دولة الإمارات، عبر عملية «الفارس الشهم 3»، إلى ترسيخ دورها الإنساني والإغاثي منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ورفع المعاناة عنهم، واستمرار تلبية احتياجاتهم في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها القطاع.