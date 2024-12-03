برعاية حمدان بن زايد.. انطلاق الدورة الرابعة لـ«مهرجان السلع البحري» اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تنطلق اليوم، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، فعاليات مهرجان السلع البحري بدورته الرابعة التي تقام على شاطئ مدينة السلع بمنطقة الظفرة، وتنظمها هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتضيء فعاليات المهرجان التي تستمر حتى 8 ديسمبر الجاري، على جوانب من التراث البحري لدولة الإمارات، وتتيح الفرصة للزوار للتعرف إلى أهم ملامح البيئة البحرية عبر سلسلة من الفعاليات والمسابقات البحرية والرياضية والتراثية التي تهدف إلى تقديم تجربة متكاملة، بما يعزز حضور التراث ويسهم في صون الهوية الوطنية.

ويصل عدد المسابقات في المهرجان إلى 73 منها سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق براكة للبوانيش الشراعية، وبطولة السلع لصيد الشعري، ومسابقة صيد الأسماك بقوارب الكاياك، ومسابقتا الكيرم والدومينو، وسباق الدراجات الهوائية، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، ومسابقات الحرف التراثية والألعاب الشعبية، إلى جانب فعاليات السوق الشعبي والمسرح وقرية الطفل.

ويهدف مهرجان السلع البحري إلى الحفاظ على التراث البحري لدولة الإمارات، ونقله للأجيال القادمة، والترويج للمدن الساحلية والجزر الإماراتية والمهرجانات البحرية، ودعم الرياضات البحرية والتراثية وتشجيع ممارستها، ودعم السياحة والتنمية الاقتصادية في منطقة الظفرة.