منتدى المرأة العالمي يسلّط الضوء على الابتكار الاجتماعي

ابوظبي - سيف اليزيد - عُقدت أمس ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2024، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة على مدى يومين، جلسة نقاشية بعنوان "الابتكار من أجل التغيير : بناء غدٍ أفضل للجميع".

شاركت في الجلسة هيلينا ليرش، نائب رئيس قسم السياسة العامة والمسؤولية المجتمعية بشركة تيك توك، وأسا سكوجرستروم فيلدت، المديرة العامة لريادة الأعمال الاجتماعية في شركة أيكيا، والدكتورة نوار عاصم، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمنظمة "الحلم"، في جمهورية العراق، وأدارتها حصة تهلك، وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية.

وأكدت حصة تهلك، أهمية هذه الجلسة في تسليط الضوء على الابتكار الاجتماعي في ثلاثة قطاعات مهمة تمس المجتمع بشكل مباشر، وهي قطاع التجزئة ممثلاً في شركة أيكيا، وقطاع الإعلام الجديد ممثلاً في شركة تيك توك، وقطاع النفع الاجتماعي ممثلاً في منظمة الحلم التي تعمل في جمهورية العراق، والقيادة الناجحة للمرأة في هذه القطاعات الابتكارية وكيف لعبت دوراً مهماً في وضع السياسات وتطوير المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمعات التي تعمل فيها.

وقالت إن الابتكار الاجتماعي لم يعد رفاهية بل ضرورة ملحة وسط التغيرات السياسية والاقتصادية والرقمية المتسارعة في عالم اليوم، مشيرةً إلى أهمية التوعية والتمكين والدعم وإطلاق المبادرات ذات الأثر المجتمعي الإيجابي.

من جانبها قالت هيلينا ليرش، إن تيك توك تعد من أسرع شركات الإعلام الجديد نمواً بعدد مستخدمين يصل إلى 1.8 مليار شخص حول العالم معظمهم من فئة الشباب، ما يعكس مدى التأثير الاجتماعي الذي يمكن أن تحدثه الشركة.

وأضافت أن الشركة عملت على تعزيز التغييرات الإيجابية من خلال رفع الوعي المجتمعي بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات النفع العام في العديد من الدول النامية لتوفير محتوى يعزز الجوانب الاجتماعية الإيجابية من خلال الاستثمار في تطوير قدرات صانعي المحتوى تماشياً مع هذا الهدف عبر برنامج صناع التغيير.

من جهتها تناولت أسا سكوجرستروم فيلدت، جهود شركة "أيكيا"، في الاستثمار بالعديد من الدول النامية من أجل تمكين الأسرة من خلال مبادرات مثل "مشروع أيكيا لريادة الأعمال"، الذي استفادت منه 6 ملايين شخص ما بين سيدات ورائدات أعمال وكبار سن وذوي الهمم.

بدورها، سلّطت الدكتورة نوار عاصم، الضوء على منظمة "الحلم" ذات النفع العام وكيف تبنت مشاريع ابتكارية مفيدة للمجتمع ضمن تقاليد عربية وإسلامية أصيلة، مشيرةً إلى أن الفكرة بدأت بفرق صغيرة العدد ثم تحولت لمؤسسة تستثمر في المرأة والطفل، لما للمرأة واستقرارها من دور كبير في استقرار المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في البشر.