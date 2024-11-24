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الامارات | محمد بن راشد يحضر أفراح العور والبستكي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه منصور محمد عقيل العور في مجلس أم سقيم بدبي بمناسبة زفاف نجله “راشد” إلى كريمة يونس محمد شريف البستكي.

وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياةً زوجية سعيدة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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