طحنون بن زايد يهنئ السلطان هيثم والشعب العماني باليوم الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة والشعب العماني الشقيق وذلك بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً لهم دوام التقدم والازدهار.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد، عبر منصة إكس: "أبارك لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد والشعب العماني الشقيق بمناسبة اليوم الوطني المجيد، متمنين لهم دوام التقدم والازدهار".

وأضاف سموه:"الإمارات وعمان يجمعهما تاريخ مشترك وأواصر أخوة وعلاقات يسودها التفاهم والتعاون، وندعو الله أن يديم على السلطنة رفعتها ونهضتها المباركة".