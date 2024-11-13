«شخبوط الطبية» تقدم خدمات متخصصة لعلاج أمراض التهاب الأمعاء

13 نوفمبر 2024 18:36

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أحد أكبر المستشفيات في دولة الإمارات، إحدى المنشآت الطبية التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، عن استقبال المرضى في مركزها المُطوّر المخصص لعلاج الأمراض الالتهابية المعوية. جاء هذا الإعلان بعد أن قامت مدينة الشيخ شخبوط الطبية بتحديث وتطوير كبيرين لمركز الأمراض الالتهابية المعوية، بهدف تلبية احتياجات المرضى وفقاً لأعلى المعايير، ويُعدُّ هذا المركز واحداً من أهم المرافق الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتضمنه من تقنيات علاجية متطورة توفر للمرضى تجربة شاملة ومتخصصة في مكان واحد. ويحصل المرضى منذ أول زيارة على خطط علاجية مخصصة تلبي احتياجاتهم الفردية، ويُعدّها فريق متعاون من الخبراء، بما يضمن توفير جميع الخدمات الضرورية للمرضى في أول استشارة لهم.ويقدم مركز الأمراض الالتهابية المعوية نهجاً شاملاً لإدارة الحالات المرضية، حيث يستفيد المرضى من نموذج رعاية متكامل يعتمد على خطط علاج فردية مبنية على الأدلة العلمية ويُعدُّها فريق من الخبراء المتخصصين في هذا المجال. ويلتقي المرضى في كل زيارة لهم لمركز الأمراض الالتهابية المعوية مع استشاري متخصص، وأخصائي تمريض سريري، ومنسق العمليات التشغيلية، كما يحصلون على دعم من اختصاصي تغذية لتوجيههم في الإدارة الفعّالة لاحتياجاتهم الغذائية. وتقديراً للتحديات الخاصة بالصحة النفسية الناتجة عن هذا المرض، يوفر المركز طبيباً نفسياً سريرياً متخصصاً في دعم مرضى التهاب الأمعاء.

ويعتمد هذا النموذج في الرعاية الصحية على التعاون الوثيق مع متخصصين في مجالات أخرى مثل الروماتيزم، والأمراض الجلدية، وأمراض النساء والتوليد، مما يضمن تقديم رعاية شاملة تغطي جميع الجوانب الصحية للمرضى.

وفيما يتعلق بالحالات الجراحية يضم المركز فريقاً من الخبراء المتخصصين في جراحة التهاب الأمعاء وفي استخدام أحدث التقنيات الجراحية المتطورة. ويستفيد المرضى من العلاج الموجّه لمرض التهاب الأمعاء إلى جانب برنامج متكامل للحفاظ على الصحة يشمل التطعيمات وفحوصات السرطان، والمراقبة الاستباقية للأمراض، حيث يعكس هذا النهج التزام مدينة الشيخ شخبوط الطبية بتقديم رعاية صحية شاملة عالية الجودة لكل مريض.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد نبيل قريشي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي ومدير مركز الأمراض الالتهابية المعوية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «تتميز المرافق السريرية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بمستوى استثنائي، وهي مصممة لدعم نهجنا المتكامل في الرعاية الصحية، مما يضمن تحسين كافة جوانب العلاج خلال زيارات للمرضى. ويوفر مركزنا المُتطوّر والمتخصص في الأمراض الالتهابية المعوية، جناحاً حديثاً للعلاجات المتقدمة بشكل آمن ومريح، ومرفق تنظير داخلي متكامل مزود بأحدث الأجهزة في التشخيص الدقيق والتدخلات الطبية، إضافة إلى مرفق تشخيص بالأشعة لفحوصات مرض التهاب الأمعاء».

وأضاف الدكتور قريشي: «يشمل برنامجنا البحثي المتميز دراسات تجارية وأكاديمية، مما يضمن محافظة مدينة الشيخ شخبوط الطبية على ريادتها في ابتكار علاجات حديثة ورعاية صحية متطورة لمرضى التهاب الأمعاء، حيث إن مشاركة مرضانا في التجارب السريرية تتيح لهم الوصول إلى علاجات جديدة ومبتكرة، مما يعكس التزام المستشفى بتقديم رعاية صحية متميزة متمركزة حول المريض وتوفير خيارات علاجية متقدمة ومخصصة».

ومن جانبه قال الدكتور عبد القادر المصعبي، الرئيس الطبي التنفيذي بالإنابة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «تستثمر مدينة الشيخ شخبوط الطبية في تقديم رعاية صحية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنوعة لمجتمعنا، ويسعدنا أن نقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي تراعي جميع جوانب صحة وعافية مرضانا في علاج وإدارة مرض التهاب الأمعاء. إن تركيزنا يتجاوز إدارة الأمراض، حيث نسعى جاهدين إلى توفير نهج شامل يضع المريض في محور اهتمامنا، ويعزز من إمكانية الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة، وعطوفة، ومتخصصة».